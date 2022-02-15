В Стамбуле неизвестный напал с ножом на двух гражданок РФ

В турецком Стамбуле две россиянки пострадали от нападения неизвестного с ножом. Отмечается, что одну из пострадавших доставили в больницу с резаной раной головы.

«В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном в стамбульском районе Фатих нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия», - сообщили РИА Новости в генконсульстве.

Гражданки РФ написали заявление в местную полицию, злоумышленника на данный момент ищут. Пострадавшие женщины сейчас находятся на территории России. Консульство направило обращение в правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования дела.

Ранее в Аргентине в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем погибла гражданка РФ. Пассажирский автобус, в салоне которого находилась россиянка, врезался в стоявший на обочине грузовик.