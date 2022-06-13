Историк из США рассказал о лжи Клинтона про нерасширение НАТО на восток

По мнению историка Ноама Хомского, Билл Клинтон нарушил обещание о нерасширении альянса в 1997 году, после приглашения в НАТО Вишеградской группы.

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Бывший президент США Билл Клинтон обманывал первого президента России Бориса Ельцина, когда обещал ему нерасширение НАТО на восток. К такому выводу пришел американский историк и философ Ноам Хомский.

С его слов, Джордж Буш - старший пообещал генсекретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вождение в НАТО объединенной Германии. Сорок второй глава Белого дома тоже следовал этому обещанию, но только первое время, уточнил историк. Уже в середине 1990-х годов Клинтон начал произносить другие речи.

«В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш - младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», - высказался он в интервью Massachusetts Peace Action.

В конце прошлого года министерство иностранных дел подготовило сразу два документа на русском и английском языках - два проекта соглашений о безопасности. Первый - проект соглашения между Россией и государствами-членами блока НАТО. Второй - договор о гарантиях безопасности между Россией и США. Документы, которые появились на свет после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, МИД России направил в Брюссель и Вашингтон.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призвала отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предложила НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия вышла с инициативой к руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия попросила США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР. Позже президент Владимир Путин констатировал, что большинство озабоченностей Москвы были проигнорированы Вашингтоном.