В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Историк из США рассказал о лжи Клинтона про нерасширение НАТО на восток

Ян Брацкий
08:29 13.06.2022
По мнению историка Ноама Хомского, Билл Клинтон нарушил обещание о нерасширении альянса в 1997 году, после приглашения в НАТО Вишеградской группы.
Историк из США рассказал о лжи Клинтона про нерасширение НАТО на восток
© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший президент США Билл Клинтон обманывал первого президента России Бориса Ельцина, когда обещал ему нерасширение НАТО на восток. К такому выводу пришел американский историк и философ Ноам Хомский.  

С его слов, Джордж Буш - старший пообещал генсекретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву, что Североатлантический альянс не продвинется «ни на дюйм» на восток в обмен на вождение в НАТО объединенной Германии. Сорок второй глава Белого дома тоже следовал этому обещанию, но только первое время, уточнил историк. Уже в середине 1990-х годов Клинтон начал произносить другие речи.  

«В 1997 году Клинтон нарушил свое обещание и пригласил Вишеградскую группу в НАТО. Его преемник Джордж Буш - младший распахнул двери всем желающим, пригласив в альянс даже Украину», - высказался он в интервью Massachusetts Peace Action.

В конце прошлого года министерство иностранных дел подготовило сразу два документа на русском и английском языках - два проекта соглашений о безопасности. Первый - проект соглашения между Россией и государствами-членами блока НАТО. Второй - договор о гарантиях безопасности между Россией и США. Документы, которые появились на свет после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, МИД России направил в Брюссель и Вашингтон.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призвала отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предложила НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия вышла с инициативой к руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия попросила США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР. Позже президент Владимир Путин констатировал, что большинство озабоченностей Москвы были проигнорированы Вашингтоном.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:44 Армия
Видео
«Такого мы еще не видели»: какое оружие было захвачено на позициях отступающих ВСУ
09:14 В стране и мире
Жителям Запорожской области обнулят платы по кредитам в украинских банках и долги за ЖКХ
08:29 В стране и мире
Историк из США рассказал о лжи Клинтона про нерасширение НАТО на восток
07:48 В стране и мире
Боррель назвал условия для присоединения Украины к ЕС
07:22 Армия
Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине
Популярное
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами уничтожен пункт дислокации наемников под Харьковом
Видео
ПВО ВС РФ в ходе спецоперации сбили два украинских МиГ-29 и один Су-25
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.