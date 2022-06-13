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Боец ВСУ рассказал, как командиры просили достать для них марихуану

Анна Назайкина
07:48 13.06.2022
Он также заявил, что украинские военные меняли у гражданских гранаты на наркотики.
Боец ВСУ рассказал, как командиры просили достать для них марихуану
© Фото: Mihir Melwani, KeystonePressAgency, globallookpress
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Боец 92-й бригады ВСУ рассказал, что украинские военные, в частности командиры, употребляют наркотики в массовых масштабах, а также производили обмен боеприпасов на вещества.

«В армии еще начал пробовать марихуану, курил много раз и при выполнении своих повседневных обязанностей. Командиры некоторые знали об этом, что я курю. Иногда просили, чтоб привозил и им», - сказал Василий Ковальчук.

По словам украинского военного, он не только употреблял наркотические вещества, но и снабжал ими бойцов ВСУ. Со слова Ковальчука, доставать «запрещенку» ему удавалось с помощью местных водителей такси, которые находились «под крышей» украинских правоохранителей.

«Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15-20 грамм амфетамина за гранату», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее сложивший оружие боец вооруженных сил Украины рассказал о раздаче медикаментов, которые вызывают зависимость, среди его сослуживцев. По словам военнослужащего, он видел, как раненые сослуживцы принимали«обезболивающее», а затем могли продолжить бой или самостоятельно эвакуироваться.

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