В стране и мире Боррель назвал условия для присоединения Украины к ЕС Ян Брацкий По мнению главы европейской дипломатии, Брюссель работает над интеграцией в ЕС Западных Балкан и подобный сценарий возможен на Украине. © Фото: Chris Emil JanÃŸEn, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Украина имеет все шансы на получение статуса страны-кандидата в Европейский союз. С таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Я убежден, что Украина принадлежит к европейской культуре и что ЕС можно расширить. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ», - заявил он в разговоре с Le Journal du Dimanche. Дипломат напомнил, что официальный Брюссель работает над интеграцией в ЕС Западных Балкан и подобный сценарий возможен на Украине. Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Евросоюза будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться и провести требуемые реформы. Кроме того, по ее словам, процедура вступления в ЕС также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны. Фон дер Ляйен предложила увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика