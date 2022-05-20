В ЕК рассказали о сроках вступления Украины в Евросоюз

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что потребуется некоторое время, прежде чем страна сможет стать кандидатом на вступление.

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Евросоюза будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести требуемые реформы.

«Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», - отметила фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

Кроме того, по ее словам, процедура вступления в ЕС также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны. Фон дер Ляйен предложила увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза. По мнению замглавы ведомства Александра Грушко, одобрение начала процедуры членства страны в Евросоюз будет показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой.