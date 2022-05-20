В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЕК рассказали о сроках вступления Украины в Евросоюз

Виктория Ивашечкина
04:27 20.05.2022
Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что потребуется некоторое время, прежде чем страна сможет стать кандидатом на вступление.
В ЕК рассказали о сроках вступления Украины в Евросоюз
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что сроки вступления Украины в состав Евросоюза будут зависеть от того, как быстро страна сможет восстановиться после конфликта и провести требуемые реформы.

«Требуется некоторое время, прежде чем можно стать кандидатом на вступление», - отметила фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF

Кроме того, по ее словам, процедура вступления в ЕС также очень сильно зависит от того, как ведут себя присоединяющиеся страны. Фон дер Ляйен предложила увязать предоставление финансовой помощи Киеву на восстановление с проведением реформ в стране.

Ранее в МИД РФ заявили, что вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза. По мнению замглавы ведомства Александра Грушко, одобрение начала процедуры членства страны в Евросоюз будет показывать, что он руководствуется сугубо геополитикой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:25 Армия
Видео
Отряд кораблей ТОФ вышел в море для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе
03:57 В стране и мире
Лето не близко: в Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
02:52 В стране и мире
В ЛНР сообщили о перехвате ракеты ВСУ «Точка-У» в небе над Дебальцево
02:00 В стране и мире
Видео
Эксперт объяснил рост популярности внутреннего туризма
23:00 В стране и мире
Небензя: РФ допускает, что Украина меняет зерно на военную помощь
Популярное
Источник прокомментировал данные о возможных покупателях бизнеса McDonald's в РФ
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.