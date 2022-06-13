Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине

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Российская боевая техника и высокоточное оружие хорошо зарекомендовали себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность.

С его слов, боевые действия наглядно подтверждают высокие характеристики отечественного вооружения.

«Неплохо, хорошо, можно сказать, работает наше высокоточное оружие. Мы слышим в ежедневных репортажах Министерства обороны о поражении сложных объектов. Неплохо себя показывают артиллерия, авиационные средства поражения», - сказал Борисов в интервью РБК.

По мнению вице-премьера, конфликты «становятся другими» и большинство армий мира заинтересованы в создании и использовании высокоточного оружия.

«Я думаю, что все больше использование роботизированных средств, не только авиационных, но и наземных, и морских, и надводных, и подводных. Это оружие на так называемых новых физических принципах. Это и лазерная тематика, электромагнитное оружие. Это оружие будущего», - подытожил вице-премьер.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. О начале мероприятий сообщил президент Владимир Путин. С его слов, главные цели мероприятий - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения народных республик Донбасса.