Залповый пуск по складам ВСУ: кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации

По данным разведки, украинские националисты сосредоточили технику, боеприпасы и вооружение для снабжения группировки войск. Эти данные позже были подтверждены техническими средствами разведки.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Министерстве обороны России опубликовали кадры боевой работы РСЗО «Смерч» в ходе спецоперации на Украине. На видео запечатлен процесс работы российских артиллеристов при уничтожении припасов и техники ВСУ.

По данным разведки, украинские националисты сосредоточили в одном районе технику, боеприпасы и вооружение для снабжения группировки войск. Эти данные позже были подтверждены техническими средствами разведки.

Расчеты РСЗО получили всю необходимую информацию и задачу на уничтожение складов ВСУ. После этого «Смерч» провел залповый пуск.

Ранее Минобороны опубликовало видео боевой работы расчетов беспилотников во время спецоперации на Украине. На видео зафиксировано нанесение ударов по вражеским позициям. Работа дронов помогает артиллеристам корректировать огонь по противнику. Съемка местности, вражеских целей и процесса ее поражения производится с воздуха.