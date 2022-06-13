В стране и мире Посол Степанов отреагировал на заявление главы МИД Канады о приеме в посольстве России Анна Назайкина Ранее канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что присутствие представителей МИД Канады на праздновании Дня России в посольстве РФ является неприемлемым. © Фото: Посольство Российской Федерации в Канаде Читайте нас на: Посол России в Канаде Олег Степанов прокомментировал позицию Оттавы о недопустимости участия официальных лиц в мероприятиях дипломатической миссии. По мнению дипломата, такого рода заявления демонстрируют непрофессионализм. Напомним, что ранее канадский министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что присутствие представителей МИД Канады на праздновании Дня России в посольстве РФ является неприемлемым. «Заявления тех или иных представителей официальных кругов Канады о том, что с Россией общаться бессмысленно, и они не будут, или как-то воинственно заявляют о том, что никто из их представителей никогда не будет участвовать ни в каких наших мероприятиях…Ну, я с сожалением использую это слово, но это признак непрофессионализма», - приводит слова Степанова РИА Новости. Дипломат отметил, что посещение праздников среди дипломатов является обычной протокольной практикой, таким образом они могут проявить уважение. «Взаимоуважение нужно даже тогда, когда мы расходимся во взглядах, или политические руководители нашей страны придерживаются диаметрально противоположных подходов к каким-то острым сюжетам международной повестки, это не значит, что дипломаты не должны работать», - сказал Степанов. Ранее Канада присоединились к санкциям против России. Оттава ввела рестрикции по отношению нефти, газа и химпромышленности из России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика