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Салюты и световые шоу: как города страны отметили День России

Ян Брацкий
06:57 13.06.2022
Свидетелями яркого зрелища по всей стране стали сотни тысяч человек.
© Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан, ВК - Пермь 24/7, Софья Быкова, ВК © Фото: ТРК "Звезда"
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Праздничные салюты, концертные программы и яркие световые шоу. В День России торжественные мероприятия состоялись во всех регионах. Одно из самых красочных - в Нижегородской области, где на стенах древнего Кремля состоялось аудиовизуальное представление, посвященное культурному разнообразию нашей страны.

Зрители смогли увидеть самые известные архитектурные памятники региона и страны, стены украсили пестрые ленты с узнаваемыми орнаментами. В финале на стенах главной крепости появился флаг России.

Самый главный салют в честь Дня России прогремел накануне в столице. Праздничный фейерверк в Москве в этом году прошел только на одной площадке - ВДНХ. На красочное зрелище собрались посмотреть несколько сотен москвичей. Небо Москвы на протяжении десяти минут украшали многочисленные залпы.

На праздничном концерте, который состоялся ранее на Красной площади, присутствовало более 42 тысяч зрителей. 

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