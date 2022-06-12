В честь Дня России: кадры праздничного салюта в Москве
На красочное зрелище собрались посмотреть несколько сотен жителей города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Питалев РИА Новости
В честь Дня России в Москве прогремел торжественный салют. Праздничный фейерверк в черте российской столицы в этом году прошел только на одной площадке - ВДНХ.
На красочное зрелище собрались посмотреть несколько сотен москвичей. Небо Москвы на протяжении десяти минут украшали многочисленные залпы.
Ранее в пресс-службе управления Министерства внутренних дел РФ сообщали, что на праздничном концерте в честь «Дня России» присутствовало более 42 тысяч зрителей. В ведомстве отметили, что охрана общественной безопасности и порядка будет обеспечиваться до окончания всех запланированных мероприятий.