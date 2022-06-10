МО РФ показало боевую работу расчетов беспилотников в спецоперации на Украине

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российское военное ведомство показало видео боевой работы расчетов беспилотников во время спецоперации на Украине. На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как военнослужащий запускает БПЛА с земли. Также на видео зафиксировано нанесение ударов по вражеским позициям.

Работа дронов помогает артиллеристам корректировать огонь по противнику. Съемка местности, вражеских целей и процесса ее поражения производится с воздуха.

Также Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

В Минобороны сегодня сообщили, что российские ракетчики и артиллеристы в ходе спецоперации на Украине за минувшие сутки уничтожили 62 пункта управления ВСУ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов