В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян

Пациент прибыл в страну из Мадрида, где общался с двумя зараженными в Барселоне

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В Венесуэле зарегистрирован первый случай заболевания человека оспой обезьян. Пациент прибыл из Испании. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

«Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне. Его немедленно изолировали, провели соответствующие анализы, показавшие положительный результат. Состояние стабильное», — заявили в ведомстве.

Напомним, ранее о рисках завоза оспы обезьян в Россию высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вероятность проникновения болезни в нашу страну есть, но небольшая.