В стране и мире Бесшумные убийцы: корреспондент «Звезды» показал польские мины из арсенала ВСУ Валентин Гвоздев Во время съемок телеканала украинские боевики начали минометный обстрел. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» попал под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР). Съемочная группа телеканала снимала в населенном пункте вывод из убежища мирных жителей. По словам корреспондента, артиллерию на людей навели коптером. В убежище, где скрылась съемочная группа, обнаружились запасы польских мин, которыми и велся обстрел. «Стреляют польскими минами, здесь их в избытке. Они отличаются тем, что летят, не издавая свиста, и нельзя понять откуда - слышно только прилет», - рассказал Валентин Гвоздев. Ранее «Звезда» публиковала кадры с места обстрела гражданских объектов украинскими войсками в Стаханове. Две беременные женщины в тот день погибли, еще 24 человека, среди которых восемь детей, получили ранения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика