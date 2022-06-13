В стране и мире «Счастливы быть частью России»: жители Бердянска о получении паспортов РФ Максим Крюков В городе также появилась возможность оплачивать покупки в рублях. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Жители Бердянска, получившие паспорта РФ, рассказали «Звезде», почему они решили одними из первых оформить российские паспорта, а также поделились своими эмоциями. «Счастливы быть частью России, наконец-то говорить на русском языке без опасений. Хочу, чтобы дети изучали культуру и историю России», - рассказала одна из жительниц города. Сообщается, что теперь в Бердянске появилась возможность производить оплату в рублях. «Это, безусловно, радость. Это будущее для наших детей, это стабильность», - сказала местная жительница. Ранее в Мелитополе состоялась первая выдача жителям российских паспортов. Отмечается, что было выдано тридцать документов. Перед получением паспорта жители должны были дать присягу. Каждый произнес строки, в которых поклялся в верности России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика