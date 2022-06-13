Супруге экс-президент Молдавии вручили повестку в прокуратуру

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Жене экс-президента Молдавии Галине Додон вручили повестку в прокуратуру. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший глава республики Игорь Додон, который в настоящее время находится под домашним арестом.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице», - говорится в сообщении Игоря Додона.

Ситуацию с приглашением супруги в надзорное ведомство бывший молдавский лидер назвал беспрецедентным случаем в истории страны, отметив, что нынешний президент Молдавии Майя Санду пытается атаковать его семью и близких родственников, проявляя, тем самым, желание отомстить политическому оппоненту.

Додон подчеркнул, что данные действия Санду и правоохранительных органов являются проявлением беззакония.

Напомним, в отношении Игоря Додона возбуждено уголовное дело по статьям «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена». Экс-глава республики заявил, что у него есть доказательства своей невиновности.