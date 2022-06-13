В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Супруге экс-президент Молдавии вручили повестку в прокуратуру

Максим Крюков
15:46 13.06.2022
Игорь Додон видит в этом желание нынешнего президента Молдавии отомстить политическому оппоненту.
Супруге экс-президент Молдавии вручили повестку в прокуратуру
© Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Жене экс-президента Молдавии Галине Додон вручили повестку в прокуратуру. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший глава республики Игорь Додон, который в настоящее время находится под домашним арестом.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как ее остановили на улице», - говорится в сообщении Игоря Додона.

Ситуацию с приглашением супруги в надзорное ведомство бывший молдавский лидер назвал беспрецедентным случаем в истории страны, отметив, что нынешний президент Молдавии Майя Санду пытается атаковать его семью и близких родственников, проявляя, тем самым, желание отомстить политическому оппоненту.

Додон подчеркнул, что данные действия Санду и правоохранительных органов являются проявлением беззакония.

Напомним, в отношении Игоря Додона возбуждено уголовное дело по статьям «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение» и «Государственная измена». Экс-глава республики заявил, что у него есть доказательства своей невиновности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
Видео
В Крыму двоих маленьких детей унесло на матрасе в открытое море
14:00 В стране и мире
Видео
Кубанский СК показал видео, на котором предполагаемый убийца ребенка избавляется от тела
13:09 В стране и мире
Видео
Жители Донецка публикуют кадры с рынка, где при обстреле ВСУ погибли мать и ребенок
12:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры ДТП в Крыму с участием группы «Земляне»
12:28 В стране и мире
Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина Александр Плюснин
Популярное
Видео
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.