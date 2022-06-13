Сгоревшие павильоны и разбитые машины: последствия обстрелов ВСУ по рынку Донецка

По предварительным данным, три человека погибли, еще четыре пострадали.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, в каком состоянии сейчас находится рынок в Буденновском районе Донецка, который подвергся обстрелам со стороны ВСУ. На кадрах видны поврежденные торговые павильоны, разбитые автомобили и сгоревшие сооружения. В настоящий момент на месте продолжают работать экстренные службы.

В результате обстрелов погибли по меньшей мере три человека, включая мать с ребенком, также сообщается о четырех пострадавших.

«Украинские боевики атаковали Буденновский район Донецка...против населения применяется артиллерия калибра НАТО 155-мм», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале теробороны ДНР.

Советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил, что у пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ фиксируются осколочные ранения и ожоги разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что Донецк подвергся очередному обстрелу с украинской стороны. По Кировскому району города выпустили порядка двадцати ракет из БМ-21 «Град».