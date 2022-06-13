Названы регионы, в которые придет жара до 35 градусов

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В ряде регионов Сибири в ближайшие дни температура воздуха будет подниматься до 35 градусов выше ноля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жара придет в Кемеровскую, Томскую, Новосибирскую, Омскую области и Алтайский край.

«Температура с 13 по 15 июня будет выше 30 градусов, а это опасное явление. Выпущено штормовое предупреждение», - сказал Вильфанд ТАСС.

Метеоролог отметил, что до 35 градусов воздух прогреется в Хакасии и Тыве. После 15 июня, уточнил Вильфанд, жара начнет спадать.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о возможности вспышки в России лихорадки Западного Нила из-за жаркой погоды. В зоне риска, по словам экспертов, юг Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока.