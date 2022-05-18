В Роспотребнадзоре допустили вспышку в России лихорадки Западного Нила

© Фото: Pixabay

Жаркая погода в ряде российских регионов в этом году может спровоцировать вспышку лихорадки Западного Нила (ЛЗН) на юге и в центральной зоне европейской части страны. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Кроме того, в зоне риска также южные территории Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока.

«По информации Гидрометцентра, в 2022 году во многих российских регионах будет наблюдаться жаркая погода с превышением температуры воздуха относительно климатической нормы, что может привести к риску проявления ЛЗН в ряде регионов, например на юге и в центральной зоне европейской части России, южных территориях Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Основными переносчиками ЛЗН, которая относится к острым вирусным заболеваниям, являются комары и некоторые виды клещей. В большинстве случаев, инфицированный переносит болезнь бессимптомно. В ряде случаев возникают повышение температуры, кожный зуд, воспаление слизистых и поражение нервной системы. При этом, сам больной не опасен для окружающих, уточнили в ведомстве.