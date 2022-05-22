В бассейне Королева утонул 4-летний мальчик

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В фитнес-центре в Королеве было обнаружено тело 4-летнего мальчика с признаками утопления. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Предварительно, мальчик 2017 г.р., оставшись в бассейне без присмотра взрослых на непродолжительное время, утонул», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что приехавшая на вызов скорая не смогла оказать помощь, медработники констатировали смерть мальчика. По словам посетителей бассейна, тонущего мальчика заметили не сразу, а достал его один из посетителей фитнес-центра.

В настоящее время уточняются подробности происшествия, правоохранительные органы работают на месте инцидента. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Москве в бассейне утонул известный художник Василий Бубнов. Сообщается, что он утонул в фитнес-клубе на 2-й Песчаной улице. Несмотря на принятые меры, спасти пожилого человека не удалось.