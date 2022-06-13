В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Борисов рассказал, за какой срок Россия перейдет на серийный выпуск пассажирских самолетов

Ян Брацкий
14:18 13.06.2022
По мнению вице-премьера правительства РФ, в условиях санкций Россия может наладить производство отечественных воздушных судов.
Борисов рассказал, за какой срок Россия перейдет на серийный выпуск пассажирских самолетов
© Фото: Ольга Соколова, Global Look Press
Читайте нас на:

Для выхода на серийное производство нужного числа российских самолетов отечественной промышленности необходимо не более пяти лет. С таким заявлением выступил вице-премьер кабмина РФ Юрий Борисов.

«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», - сказал Борисов в интервью РБК.

С его слов, в условиях ограниченных поставок, Россия располагает возможностью наладить производство отечественных воздушных судов. К ним относятся SSJ New, МС-21, Ту-214, а также Ил-96.

Кроме того, ранее Борисов отметил, что Россия динамично развивается в направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам вице-премьера, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать их серийное производство. Борисов обратил внимание, что по своим параметрам российские дроны не уступают «Байрактарам», которые были так сильно разрекламированы и которые Украина закупила у Турции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:04 В стране и мире
Видео
В Крыму двоих маленьких детей унесло на матрасе в открытое море
14:00 В стране и мире
Видео
Кубанский СК показал видео, на котором предполагаемый убийца ребенка избавляется от тела
13:09 В стране и мире
Видео
Жители Донецка публикуют кадры с рынка, где при обстреле ВСУ погибли мать и ребенок
12:58 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры ДТП в Крыму с участием группы «Земляне»
12:28 В стране и мире
Умер ликвидировавший афганского диктатора Амина Александр Плюснин
Популярное
Видео
Уничтожение украинских диверсантов с вертолета Ми-8 попало на видео
Борисов рассказал, как российское высокоточное оружие показало себя на Украине
Видео
МО РФ: ракетами «Калибр» уничтожен склад ВСУ с западным оружием под Тернополем
Видео
Средства ПВО РФ сбили за сутки восемь украинских БПЛА, включая один «Байрактар»
Видео
ВС РФ в ходе спецоперации за сутки сбили три Су-25 Украины
Видео
В Москве состоялся гала-матч Народной футбольной лиги с участием звездных игроков
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.