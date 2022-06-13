Борисов рассказал, за какой срок Россия перейдет на серийный выпуск пассажирских самолетов

По мнению вице-премьера правительства РФ, в условиях санкций Россия может наладить производство отечественных воздушных судов.

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Для выхода на серийное производство нужного числа российских самолетов отечественной промышленности необходимо не более пяти лет. С таким заявлением выступил вице-премьер кабмина РФ Юрий Борисов.

«Три-пять лет нам нужно интенсивно поработать, чтобы выйти на серийное производство в нужном количестве самолетов различных классов», - сказал Борисов в интервью РБК.

С его слов, в условиях ограниченных поставок, Россия располагает возможностью наладить производство отечественных воздушных судов. К ним относятся SSJ New, МС-21, Ту-214, а также Ил-96.

Кроме того, ранее Борисов отметил, что Россия динамично развивается в направлении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам вице-премьера, оборонно-промышленный комплекс будет наращивать их серийное производство. Борисов обратил внимание, что по своим параметрам российские дроны не уступают «Байрактарам», которые были так сильно разрекламированы и которые Украина закупила у Турции.