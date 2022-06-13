Лукашенко заявил о необходимости реформирования КГБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости расширения функционала Комитета госбезопасности страны (КГБ). Об этом белорусский лидер сказал на встрече с главой президентской Администрации, госсекретарем Совета безопасности и председателем КГБ.

Со слов Лукашенко, ситуация в мире заметно осложнилась, а роль спецслужб в деятельности того или иного государства приобретает все большее значение.

«Нам надо не какие-то там легкие изменения Комитета госбезопасности. К традиционным мероприятиям, которые они проводят, традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции. Усиливать, может быть, существующие. Где-то, возможно, создавать и новые. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее», - приводит заявление Лукашенко агентство «БелТА».

Что касается Минобороны республики, отметил Лукашенко, то и здесь курс на совершенствование структуры и деятельности армии будет продолжен.

Около двух лет назад официальный Минск столкнулся с уличными беспорядками, которые охватили крупные города Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года. Победу на них одержал действующий глава государства, набравший, по данным национального ЦИК, 80,1% голосов.