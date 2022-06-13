Президент Макрон проголосовал на выборах в парламент

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Французский президент Эмманюэль Макрон проголосовал в первом туре выборов в нижнюю палату парламента страны. Избирательный участок в городе Ле-Туке он посетили вместе со своей супругой Брижит.

На выборах в Национальное собрание президентское большинство представляет премьер-министр Франции Элизабет Борн. Вместе с ней борются за мандаты 14 министров. Всем им грозит отставка за проигрыш в своих избирательных участках. Об этом ранее сообщил Макрон.

Также избирательные участки посетили и лидеры оппозиционных сил. На них отметились Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.

По последним данным, в первом туре выборов лидирует коалиция президента Франции. Она получает 24,29%, Следом идёт «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона. У него 21,95% голосов. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки более половины голосов.

В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах - в 20:00 по местному времени (21:00 мск).