Макрон против Меланшона: в МВД Франции озвучили предварительные результаты парламентских выборов

Коалиция Макрона на выборах во французский парламент получает 24,29%, «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона - 21,95%.

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона на выборах во французский парламент получает 24,29%, «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона - 21,95%. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки более половины голосов.

В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов. В регионах избирательные участки завершили работу в 18:00 (19:00 мск), в крупных городах - в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что продолжит поставлять Украине тяжелое вооружение. Во время телефонного разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и его французским коллегой речь шла и о политической, финансовой и гуманитарной поддержке Украины.