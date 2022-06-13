Мэр Святогорска Бандура возглавит администрацию города после освобождения
Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил мэру Святогорска Владимиру Бандуре занять должность главы администрации города.
По словам главы республики, он давно находится на связи с Бандурой, который ждал освобождения Святогорска. Мэр города поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине, заявил Пушилин.
«По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», - написал он в своем Telegram-канале.
По данным ТАСС, Бандура принял предложение лидера Донецкой Народной Республики и заявил, что готов работать, чтобы «поднять» город.
Ранее Глава Светлогорска Владимир Бандура записал видеообращение, в котором заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов, но скрывают эти факты. Также он подтвердил, что деревянный Всехсвятский скит Земли Русской в ДНР был подожжен украинскими националистами.