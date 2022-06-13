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Мэр Святогорска Бандура возглавит администрацию города после освобождения

Анна Назайкина
12:39 13.06.2022
Глава города поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине, а в сложное время он не покинул свой пост, заявил Денис Пушилин.
Мэр Святогорска Бандура возглавит администрацию города после освобождения
© Фото: Telegram, Денис Пушилин
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Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин предложил мэру Святогорска Владимиру Бандуре занять должность главы администрации города.

По словам главы республики, он давно находится на связи с Бандурой, который ждал освобождения Святогорска. Мэр города поддерживает российскую специальную военную операцию на Украине, заявил Пушилин.

«По понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию – стояла задача уберечь людей. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», - написал он в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, Бандура принял предложение лидера Донецкой Народной Республики и заявил, что готов работать, чтобы «поднять» город.

Ранее Глава Светлогорска Владимир Бандура записал видеообращение, в котором заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов, но скрывают эти факты. Также он подтвердил, что деревянный Всехсвятский скит Земли Русской в ДНР был подожжен украинскими националистами.

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