МО РФ: украинские националисты подожгли Всехсвятский скит Земли Русской в ДНР

По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства сооружения была произведена очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета.

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В Минобороны России сообщили, что украинские националисты сегодня, 4 июня, подожгли Всехсвятский скит Святогорской Лавры в ДНР.

«4 июня с.г., при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», - говорится в сообщении.

По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства произвели очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, который был установлен на украинском бронеавтомобиле «Козак».

После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.

Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 г. Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.