МО РФ: украинские националисты подожгли Всехсвятский скит Земли Русской в ДНР
В Минобороны России сообщили, что украинские националисты сегодня, 4 июня, подожгли Всехсвятский скит Святогорской Лавры в ДНР.
«4 июня с.г., при отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры», - говорится в сообщении.
По информации от местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства произвели очередь зажигательными боеприпасами из крупнокалиберного пулемета, который был установлен на украинском бронеавтомобиле «Козак».
После совершенного поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного украинским войскам населенного пункта Сидорово.
Находившиеся к северу от Святогорска подразделения российских Вооруженных Сил не ведут боевых действий в данном районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Деревянный скит Всех Святых Земли Русской в Святогорске построен в 2009 году на месте взорванного в 1947 г. Всехсвятского храма в традициях русского деревянного зодчества XVI–XVII веков.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.