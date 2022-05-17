Военнослужащий ВС РФ рассказал, как «Орланами-10» поражаются вражеские цели на Украине

С помощью многофункциональных БПЛА удается не только вести воздушную разведку и находить цели, но и поражать объекты противника.

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Военнослужащий ВС РФ рассказал о боевой работе с беспилотниками «Орлан-10» ЗВО в ходе специальной военной операции по защите народных республика Донбасса.

Он отметил, что с помощью многофункциональных БПЛА удается не только вести воздушную разведку и находить цели, но и поражать объекты противника.

«Ведем воздушную разведку, находим цели и передаем координаты артиллеристам. Также с помощью ударного беспилотника наносим сами поражение. Подвешивается четыре снаряда, специально осколочно-фугасных. Каждый снаряд поражает в радиусе десяти метров», - объяснил он.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения большегрузного военного автомобиля с боеприпасами вооруженных сил Украины ударом беспилотника.

Утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Было отмечено, что военная операция проводится с целью защитить жителей Донбасса, демилитаризовать и денацифицировать Украину.