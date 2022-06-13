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МО РФ: в районе станции Удачное в ДНР уничтожена западная техника и вооружение для ВСУ

11:46 13.06.2022
Удар по местам хранения вооружения и техники был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Вооруженные Силы Российской Федерации уничтожили большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар высокоточными ракетами воздушного базирования был нанесен в районе железнодорожной станции Удачное в ДНР.

«Кроме того, уничтожены: пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Федоровки Луганской Народной Республики, а также две батареи реактивных систем залпового огня в районах Прогресс Харьковской области и Волчеяровка Луганской Народной Республики», - отметил Конашенков.

Ранее военнослужащие ВС РФ показали трофейное оружие, которое спешно отступающие в Луганской области украинские националисты оставляют на своих позициях. Среди него можно найти противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, немецкие противотанковые мины и даже крупнокалиберные пулеметы системы Браунинга М2.

Среди трофеев французские противотанковые ракеты и шведские боеприпасы. Все это бережно собирают российские военные специалисты. Они отмечают, что командование национальных батальонов решает оставлять западное оружие из-за громоздкости.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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