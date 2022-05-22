МО РФ показало кадры стрельбы НАРами с вертолетов Ка-52 по украинским позициям

Ударами экипажей российских вертолетов колонна техники и позиции ВСУ были уничтожены с применением неуправляемых авиационных ракет.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. На опубликованном видео показана стрельба неуправляемыми авиационным ракетами (НАР).

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, в ходе одного из вылетов была обнаружена военная техника и замаскированные позиции подразделений ВСУ. Авиационными ударами украинская колонна техники и позиции были уничтожены с применением ракет.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотников «Орлан-10» ЗВО. В ходе выполнения задач к БПЛА подвешивается четыре снаряда, каждый из которых поражает в радиусе десяти метров.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.