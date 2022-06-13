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Басурин заявил, что у оставшихся в Северодонецке подразделений ВСУ есть только два варианта

Анна Назайкина
10:59 13.06.2022
На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что удалось полностью освободить жилые кварталы города.
Басурин заявил, что у оставшихся в Северодонецке подразделений ВСУ есть только два варианта
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Подразделения ВСУ, которые остались в Северодонецке, фактически блокированы. Такое заявление сделал замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он также утверждает, что накануне бойцы вооруженных сил Украины совершили подрыв последнего моста, который соединял Северодонецк с Лисичанском, и теперь не удастся покинуть город.

«Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть. Другого варианта у них нет», - подчеркнул Басурин.

Ранее, 7 июня, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении 97 процентов территории Луганской Народной Республики. Также, по словам главы ведомства, удалось полностью освободить жилые кварталы Северодонецка.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народной республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

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