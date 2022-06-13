Bloomberg предрек ЕС распад в случае принятия Украины, Грузии и Албании

По мнению обозревателя Андреаса Клута, экономика, судебная система Украины и прочих стремящихся в Европу стран, не готовы к вступлению в ЕС.

© Фото: Yurii Rylcuk, KeystonePressAgency, globallookpress

Европейскому союзу грозит раскол в случае принятия в свои ряды Украины. С таким предостережением выступил американский обозреватель Андреас Клут. С его слов, такой же неблагоприятный исход ожидает официальный Брюссель в случае вступления в ЕС Молдовы, Албании, Северный Македонии и Грузии. Клут уверен, что спешка в данном случае недопустима.

«Экономика, судебная система и другие институты этих стран не готовы к вступлению в ЕС. Это безрассудно», - написал журналист в колонке для Bloomberg.

Уже сейчас, считает обозреватель из США, смесь языков, культур и традиций в Европе напоминает «вавилонский хаос», а отсутствие механизма исключения «заблудших» душ из ЕС является большим просчетом Брюсселя.

Восемнадцатого апреля стало известно, что президент Украины передал главе представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. По словам Зеленского, украинский народ сегодня объединен целью «чувствовать себя частью Европы, частью Европейского союза». Он выразил надежду, что Украина получит необходимую поддержку и станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время.