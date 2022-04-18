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Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС

Максим Цепков
18:38 18.04.2022
Владимир Зеленский передал представителю ЕС заполненную анкету для получения Украиной статуса кандидата в Евросоюз
Зеленский передал анкету для получения Украиной статуса кандидата в ЕС
© Фото: Guillaume Périgois, Unsplash
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Президент Украины передал главе представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера.

По словам Зеленского, украинский народ сегодня объединен целью «чувствовать себя наравне, частью Европы, частью Европейского союза». Он выразил надежду, что Украина получит необходимую поддержку и станет кандидатом на членство в ЕС в ближайшее время.

Украинский президент отправил заявку на вступление в ЕС 28 февраля. Документ был направлен главам Евросовета, Европарламента, а также Эммануэлю Макрону - президенту Франции, председательствующей в ЕС.

Ранее Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.

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