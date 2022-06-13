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Глава минобороны Украины раскритиковал ЕС за проблемы с поставками вооружений

Ян Брацкий
10:09 13.06.2022
По словам Алексея Резникова, Украина является препятствием на пути к спокойной и комфортной жизни Германии и Франции.
Глава минобороны Украины раскритиковал ЕС за проблемы с поставками вооружений
© Фото: Минобороны России
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Глава украинского министерства обороны Алексей Резников упрекнул власти объединенной Европы в проблемах с поставками Киеву современных образцов вооружения.

«Европа либо не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устала и смирилась», - заявил он в интервью The Economist.

Министр обороны Украины также добавил, что для Берлина и Парижа Украина является «раздражающим препятствием» на пути к спокойной и комфортной жизни. С его слов, после некоторых переговоров с западными партнерами, он может «бросить несколько довольно отборных слов».

Россия проводит специальную военную операцию по защите мирных жителей Донбасса с 24 февраля. По словам главы российского государства, главной целью операции является демилитаризация и денацификация Украины. В Минобороны России особо подчеркнули, что ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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