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Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках порядка 300 РСЗО

Марина Крижановская
03:03 12.06.2022
Представитель администрации киевского режима укорил европейцев в бездействии и заявил, что страна «воюет пистолетом против танка».
Подоляк заявил, что Украина нуждается в поставках порядка 300 РСЗО
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране и армии нужно больше тяжелого вооружения. В частности, он отметил необходимость поставок новых реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также он высказался о текущей военной ситуации: якобы украинская армия «воюет пистолетом против танка» по причине уклонения Европы от военной поддержки. Его слова приводит издание The Telegraph.

«Примерно 90% потерь на поле боя вызваны артиллерийским огнем. Наши люди будут умирать до тех пор, пока наши европейские партнеры не предоставят нам необходимое оружие и не перестанут просить нас идти навстречу Путину», - приводит его слова британское издание.

Вместе с тем представитель администрации украинского президента похвалил британского премьера Бориса Джонсона за то, что он был одним из немногих в Европе, готовых взять на себя ответственность за поддержку Украины очередным оружием.

«Что касается ракетных установок, нам нужно не три или четыре из них, а около 300», - заявил Подоляк.

Ранее в мае правительство Германии сообщило о сокращении «до минимума» поставок оружия на Украину. Тогда отмечалось, что государство поставлять тяжелое вооружение Украине якобы отказывается.
Позднее в издании Global Times призвали не преувеличивать значение РСЗО США, так как украинская армия не обучена их применению.

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