«У нас есть две минуты»: начальник расчета РСЗО «Смерч» о специфике работы по позициям ВСУ

Машина заезжает на стартовую позицию, наводится, и происходит пуск. Однако позиции приходится менять каждый раз, рассказал военнослужащий ВС РФ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Начальник расчета реактивной системы залпового огня «Смерч» рассказал о специфике работы с РСЗО. Он отметил, что у военнослужащих есть всего несколько минут, чтобы выехать, совершить наводку и произвести пуск.

«Машина заезжает на стартовую позицию, наводится, и происходит пуск. После пуска у нас есть две минуты, чтобы свернуться и оставить позицию. Приходится менять стартовые позиции каждый раз. Приходится заново наводиться, заново привязываться. Местность каждый раз меняется – и это тоже является спецификой нашей работы, - сказал военнослужащий ВС РФ Иван.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы «Смерча» по позициям вооруженных сил Украины. Военнослужащие произвели точные расчеты положения цели и произвели залповый пуск по вражеским складам с вооружением и боеприпасами.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народной республики, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.