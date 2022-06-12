«С большим размахом»: как празднуют День России в ЛДНР

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Жители Донецкой и Луганской народных республик встретили День России с особенным чувством единства. Несмотря на проведение спецоперации и продолжающиеся боевые действия по освобождению Донбасса, в признанных нашей страной народных республиках также пройдут праздничные мероприятия.

«Праздник будет отмечаться с большим размахом. Практически каждый город Донецкой Народной Республики устраивает мероприятия. Поскольку праздник проходит в условиях специальной военной операции, особое внимание уделяется безопасности. В здании правительства ДНР провели награждение военнослужащий, участвовавших в спецоперации», - рассказал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Уже накануне в Луганске состоялся массовый автомотопробег «Русская дорога». Сотни мотоциклов и автомобилей украшенных российскими триколорами и флагами ЛНР проехали по улицам города.

Также с жителями Луганска встретился народный артист России Владимир Машков. Он провел творческую встречу и выразил жителям республики слова поддержки.

А в городе Снежном с концертом в честь Дня России выступил Московский музыкальный театр. Для жителей Донецкой народной Республики прозвучали песни из советских фильмов и разных оперетт. Также с концертом в Донбассе выступили артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Для тех, кто выполняет боевые задачи в ходе спецоперации, со сцены звучали и песни военных лет - в оригинальной аранжировке, и современные патриотические композиции. Всего в ходе концертного турне приуроченного ко Дню России ансамбль посетит более 10 населенных пунктов и воинских расположений.

Ранее военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ приняли участие в мотопробеге, посвященном Дню России в Москве. Акция также призвана поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.