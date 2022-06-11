В Москве состоялся мотопробег военнослужащих ВС РФ ко Дню России

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Военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ приняли участие в мотопробеге, посвященном Дню России в Москве. Акция также призвана поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный, также непосредственно участвующий в пробеге, отметил, что с каждым днем популярность мотоспорта лишь растет, поэтому необходимо проводить мероприятия для вовлечения его поклонников к участию в военно-патриотических мероприятиях и всестороннему изучению истории Родины.

Военнослужащие и гражданский персонал ВС РФ проехали от Центрального Дома Российской Армии на Суворовской площади Москвы до парка «Патриот» в подмосковном Алабино. В ходе акции участники посетят танковый музей парка, возложат цветы к памятнику танкистам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Также для участников мотопробега будет организована экскурсия по территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России, где они посетят музей «Дорога памяти» и Главный храм ВС РФ.

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов