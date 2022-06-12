Байден назвал рост цен на бензин в США последствием помощи Украине

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Президент США Джозеф Байден заявил о том, что рекордный рост цен на бензин связан с оказываемой Украине помощью. Об этом американский лидер сказал во время приема нацкомитета Демократической партии.

«Какую мысль я хочу донести: это, действительно, последовательно. И субпродукт, я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что я хотел донести: нам это тоже будет стоить. Это будет стоить западным странам, будет стоить НАТО. Будет стоить европейским странам и нам. Потому что вы знаете, что должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти», - заявил Байден.

При этом президент отметил, что администрация работает над снижением цен на бензин и инфляцией.

«Многие люди обеспокоены из-за инфляции, цен на еду и других проблем, но факт в том, что у нас самая быстро растущая экономика в мире... Нет, нет, это не шутка. Это не шутка», - заявил Байден.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» являются неубедительными словами и тщетной попыткой переложить свою ответственность на других. Так, президент Байден заявил, что жители США «платят налог его коллеге» - президенту России Владимиру Путину.