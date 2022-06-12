Журналист NI заявил о затратах Запада из-за укрепления рубля
Укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада. Об этом написал журналист американского издания National Interest Аксель де Верну, отметив, что укреплению российской валюты поспособствовало решение президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях.
«Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов», - написал журналист.
Де Верну отметил, что укрепления рубля повысит спрос на российскую валюту и покажет неэффективность западных санкций.
Ранее эксперт в экономике обличил отсутствие среди западной экономической элиты специалистов, которые могли бы предупредить власти о неэффективности применяемых к России ограничений. Он отметил, что западные страны не смогли предсказать или спрогнозировать эффект от антироссийских санкций.