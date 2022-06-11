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Полянский оценил слова Байдена об уплате жителями США «налога Путина»

Марина Крижановская
04:42 11.06.2022
Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» во время выступления после обнародования показателей инфляции в США за май 2022 года.
Полянский оценил слова Байдена об уплате жителями США «налога Путина»
© Фото: Yuri Gripas Consolidated News Photos Globallookpress
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Неубедительными словами и тщетной попыткой переложить свою ответственность на других были названы слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина». Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Так, президент Байден заявил, что жители США «платят налог его коллеге» - президенту России Владимиру Путину. По словам Байдена, это налоги на еду и топливо.

Полянский назвал этот шаг американских властей попыткой свалить на других вину за собственные неудачи. Как отметил зампостпреда РФ при ООН, видимо президент России «главенствует» и в Соединенных Штатах.

«Похоже, что президент Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», - приводит его слова РИА Новости.

Так, Байден заявил, что американцы платят «путинский налог» во время выступления после обнародования показателей инфляции в США за май 2022 года. Она выросла с 8,3% до 8,6% в сравнении с месяцем ранее и достигла максимума с декабря 1981 года.

Ранее в Европе спрогнозировали «месяц несчастья» для экономики. Как сообщает газета Financial Times, Европейский Центробанк должен повысить процентные ставки для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

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