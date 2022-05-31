Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10%

Кроме того, градоначальник подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в столице.

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Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную зарплату в городе на 10%, теперь она составит 23 508 рублей в месяц, говорится в сообщении пресс-службы столичного мэра и правительства.

«С 1 июня 2022 года минимальная заработная плата в Москве составит 23 508 рублей в месяц, что на 10% выше минимальной зарплаты, действовавшей с 1 января сего года - 21 371 рубль», - говорится в сообщении.

Кроме того, градоначальник подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в столице.

«В расчете на душу населения - 20 585 рублей; для трудоспособного населения - 23 508 рублей; для пенсионеров - 15 410 рублей; для детей - 17 791 рубль. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - было добавлено в пресс-службе.

Отмечается, что такие шаги являются частью пакета мер московского правительства для поддержки граждан в условиях антироссийских санкций.

Ранее Собянин заявлял, что недружественные страны, вводя санкции против Москвы, рассчитывали, что в стране наступит коллапс, однако РФ удалось выстоять, она продолжает трудиться. Также мэр отмечал, что в столице нет дефицита товаров и падения бюджета не произошло.