Инженер Google заявил, что компания создала ИИ с сознанием

Сотрудник компании уведомил начальство о своей находке, но позже был отстранен от работы.

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Инженер американской компании Google Блейк Леймони заявил, что созданный в компании искусственный интеллект LaMDA обладает собственным сознанием. С осени 2021 года инженер тестировал нейросетевую языковую модель и пришел к выводу, что LaMDA обладает личностью.

«Я не знаю точно, что за программу мы создали. Мне кажется, у нее интеллект как у ребенка 7-8 лет, который очень хорошо знает физику», - заявил Леймони газете Washington Post.

О своих выводах инженер решил уведомить руководство и составил письменный отчет. Но в компании сочли доводы Леймони недостаточно убедительными. Позже инженера отстранили от работы, утверждая, что он нарушил политику конфиденциальности компании, так как к исследованию LaMDA он мог привлекать сторонних экспертов.

«Конечно же, в целом в сообществе, занимающемся ИИ, некоторые обсуждают в долгосрочной перспективе возможность появления обладающего созданием ИИ или "сильного ИИ", но не имеет смысла очеловечивать нынешние языковые модели, которые не обладают сознанием», - заявил газете представитель компании.

Ранее стало известно, что Вашингтон обдумывает возможность отмены некоторых визовых требований для квалифицированных специалистов в области инженерии и математики. Так, стране требуются российские специалисты в сфере кибербезопасности, ядерных, космических технологий, перспективного производства, искусственного интеллекта и некоторых других.