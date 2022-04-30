Вашингтон хочет усилить нацбезопасность США за счет российских специалистов

© Фото: Connie Zhou, ZUMAPRESS, Globallookpress

Вашингтон обдумывает возможность отмены некоторых визовых требований для квалифицированных специалистов в области инженерии и математики. Агентство Bloomberg передает, что упрощение эмиграции в страну для российских специалистов позволит ослабить высокотехнологичный потенциал РФ.

По данным агентства, администрация президента США Джозефа Байдена направила запрос конгрессу об отмене требования о подтверждении трудоустройства. Белый дом рассчитывает таким образом лишить руководство РФ специалистов в области высоких технологий.

Уточняется, что российские специалисты для получения послаблений должны обладать магистерской или докторской степенью и иметь опыт работы в сфере кибербезопасности, ядерных, космических технологий, перспективного производства, искусственного интеллекта и некоторых других.

По заявлению неназванного представителя Совета нацбезопасности Белого дома, предлагаемые меры призваны ослабить высокотехнологичные ресурсы РФ в краткосрочной перспективе и подорвать ее инвестиционную базу в долгосрочной, а также укрепить нацбезопасность США и принести пользу экономике.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал обращение Белого дома к конгрессу с просьбой предоставить дополнительные средства для обеспечения бесперебойной поставки оружия на Украину, указав на очевидное стремление Штатов нанести максимальный ущерб России.