Глава Минобороны Китая заявил, что КНР поддерживает диалог РФ и Украины

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В Китае поддерживают развитие диалога между российской и украинской сторонами. Вместе с тем, в Китае выступают за проведение переговоров с Россией со стороны США и НАТО для прекращения огня как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны и член Госсовета Китая Вэй Фэнхэ. С данным заявлением он выступил в Сингапуре во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла». Его слова приводит ТАСС.

«Китай поддерживает переговоры между Россией и Украиной. Мы также надеемся, что США и НАТО проведут переговоры с Россией, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня», - передает агентство слова военного министра.

Ранее во время проходящей в Сингапуре конференции Shangri La Dialogue китайская делегация покинула зал заседания. Это произошло во время выступления президента Украины Зеленского. Так, он заявил, что из-за прекращения поставок зерна из Украины Азии и Африке может грозить голод. Зеленский сказал, что это якобы приведет к свержению правительств.