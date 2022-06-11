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Китайская делегация покинул зал заседания SLD во время выступления Зеленского

Алексей Курильченко
12:40 11.06.2022
В ходе выступления украинский лидер заявил, что из-за нехватки зерна Азию и Африку может настигнуть голод.
Китайская делегация покинул зал заседания SLD во время выступления Зеленского
© Фото: OliviaEnos, twitter
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Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-формате выступил на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue, который проходит в Сингапуре. Во время выступления украинского лидера делегация Китая покинула зал заседаний. Об этом сообщила старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос.

«Владимир Зеленский выступил на SLD-2022. В этот момент китайская делегация покинула зал», - написала Энос в Twitter.

Зеленский на саммите заявил, что из-за прекращения поставок зерна из Украины Азии и Африке может грозить голод. Он сказал, что это приведет к якобы свержению правительств.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация с вывозом украинского зерна не имеет отношения к возникшему в Европе продовольственному кризису. Тем не менее, Украина и Европа пытаются выдать ее за «вселенскую катастрофу».

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