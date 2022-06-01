Гинцбург анонсировал вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 6 до 11 лет

Дети будут ложиться в стационар на три дня вместе с родителями.

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Вакцинация детей 6-11 лет от коронавируса в рамках клинических исследований начнется 9-10 июня. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня, 6-7 июня, значит, введение планируется 9-10 июня», - приводит его слова ТАСС.

В конце января этого года Минздрав России одобрил проведение клинических исследований вакцины от COVID-19, которая была разработана Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до одиннадцати лет. Александр Гинцбург отмечал, что испытания могут продлиться до трех с половиной месяцев.

Ранее Александр Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от коронавируса. По словам академика, цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет.