Гинцбург рассказал об исследованиях назальной вакцины от коронавируса

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Возможности российской назальной вакцины от коронавируса формировать абсолютную защиту от COVID-19 проверят в рамках пострегистрационных испытаний. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Цель этого исследования будет состоять в проверке того, что интраназальная вакцинация дает стерильный иммунитет», - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что после майских праздников планируется подать документы для получения разрешения на пострегистрационные исследования.

Накануне Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции вышла в гражданский оборот, так как этот препарат идентичен «Спутнику V». Назальный лекарственный препарат, как и ее старший «брат», имеет двухкомпонентную структуру и вводится при помощи специальной насадки-распылителя. Между первым и вторым введением необходимо выждать три недели, необходимые для постепенной выработки иммунитета.