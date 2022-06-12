Китай потребовал, чтобы США перестали его очернять
Власти КНР обратились к американскому правительству с требованием остановить попытки очернения их страны. Соответствующим образом высказался глава китайского министерства обороны Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности «Диалог Шангри-ла», проходящей на территории Сингапура.
Министр обвинил США в настойчивом ведении политики, рассматривающей Китай в качестве угрозы и противника, а, вероятно, даже врага. Фэнхэ добавил, что американской стороне пора прекратить вкладывать усилия в сдерживание КНР.
Ранее пресса Соединенных Штатов пришла к выводу, что потенциально возможное решение Китая прекратить поставки редкоземельных минералов в США может оставить американских военных без вооружения. По сведениям СМИ, этот ресурс является необходимым для того, чтобы танки оставались на ходу, самолеты продолжали летать, а личный состав мог поддерживать связь.