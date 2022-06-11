Армия Начальник войск РХБЗ наградил участников спецоперации на Украине Военнослужащие получили награды за мужество и отвагу при исполнении воинского долга и успешное выполнение поставленных задач. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов принял участие в награждении военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции на Украине. Солдаты ВС РФ награждались за мужество и отвагу при исполнении воинского долга и успешное выполнение поставленных задач. Ранее Кириллов наградил проходящих лечение участников спецоперации на Украине. В Сергиевом Посаде, в филиале Военно-клинического госпиталя имени Вишневского он вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе нее. Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика