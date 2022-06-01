«Чистое везение»: корреспондент «Звезды» прокомментировал свое ранение в Северодонецке
Съемочная группа «Звезды», вместе с коллегами из других телеканалов, попала под обстрел националистов в одном из районов города.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Поучивший осколочное ранение в Северодонецке корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев поделился впечатлениями от обстрела и его последствий. Сразу после того, как журналисту оказали помощь, съемочная группа продолжила работу.
«Чистое везение, могло быть гораздо хуже», - сказал Гвоздев.
На вопрос сопровождавшего группу военнослужащего о дальнейших планах Валентин пошутил.
«Что-то домой захотелось», - заметил он под общий смех.
Ранение оказалось несерьезным, помощь журналисту оказали на месте. Как рассказал сам Валентин, все произошло внезапно, в одном из жилых районов Северодонецка. Возможно, группу обстреляли с территории Лисичанска при помощи мин небольшой дальности.