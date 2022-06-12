В стране и мире Красочные искры: кадры салюта в честь Дня России в парке «Патриот» Анна Касаткина Фейерверк стал кульминацией праздника в военно-патриотическом парке. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Праздничный салют в честь Дня России прогремел на площади музейно-храмового комплекса в парке «Патриот». Зрители наблюдали красочные залпы у купола Главного храма Вооруженных сил РФ. Фейерверк продолжался около четырех минут. Он стал кульминацией праздника 12 июня в военно-патриотическом парке. В День России в парке прошло множество мероприятий. В том числе, гости праздника смогли насладиться музыкой и песнями в исполнении военных коллективов и творческих ансамблей Москвы и Московской области. Ранее «Звезда» публиковала кадры концерта, снятые с коптера. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика